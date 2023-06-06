شتوتجارت يكرر فوزه على هامبورج ويبقى في البوندسليجا

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حافظ فريق شتوتجارت على بقاءه في دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليجا) بفوزه على مضيفه هامبورج 3 /1، مساء الاثنين، في إياب ملحق الصعود والهبوط للبوندسليجا.

وتفوق شتوتجارت في مجموع اللقاءين بنتيجة 6 /1 بعد فوزه في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد.

وتقدم سوني كيتل بهدف لهامبورج في الدقيقة السادسة لكن الفرنسي إنزو ميلوت أدرك التعادل لشتوتجارت في الدقيقة 30.

وتقمص إنزو ميلوت دور البطولة وسجل الهدف الثاني له ولشتوتجارت في الدقيقة 64، ثم أحرز المهاجم الكونغولي سيلاس وامانجيتوكا الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ويلعب شتوتجارت في الملحق بعدما أنهى مشواره في المركز السادس عشر (الثالث من القاع) بدوري الدرجة الأولى هذا الموسم.

في المقابل، يخوض هامبورج منافسات الملحق، بعدما فشل في الصعود مباشرة للدرجة الأولى، بعد أن حل ثالثا في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية خلف هايدنهايم ودارمشتات.

وكان هامبورج خسر النسخة الماضية من الملحق الفاصل بهدفين مقابل هدف على يد هيرتا برلين. وهبط هامبورج لدوري الدرجة الثانية في نهاية موسم 2017 /2018 ومنذ ذلك الحين لم ينجح في العودة للبوندسليجا.

أما شتوتجارت فنجح في البقاء بدوري الأضواء منذ عودته للبوندسليجا عقب هبوطه للدرجة الثانية في موسم 2019 /2020.