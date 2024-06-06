 نائب رئيس الزمالك: تعيين نجلي مديرا لفريق اليد؟ «ياريت يوافق» - بوابة الشروق
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نائب رئيس الزمالك: تعيين نجلي مديرا لفريق اليد؟ «ياريت يوافق»

محمود عيسى
نشر في: الخميس 6 يونيو 2024 - 3:10 ص | آخر تحديث: الخميس 6 يونيو 2024 - 3:15 ص

قال هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن نجله يملك كل المقومات لتولي منصب مدير الكرة لفريق اليد بالنادي.

صرح نصر على قناة صدى البلد قائلا:" تعيين ابني مديرًا لفريق اليد في الزمالك؟ ياريت يوافق.. الأمر لم يتم بسبب الهجوم الجماهيري ضدي رغم أنه يمتلك كل الإمكانيات والمقومات لهذا المنصب".

وعلق نائب رئيس الزمالك، على خيبة موسم فرق الرجال في ألعاب الصالات، بعد الفشل في الحصول على أي لقب محلي أو قاري هذا الموسم قائلا:" أشعر أنني متهم، جماهير الزمالك لديها كل الحق في الحزن والغضب من نتائج فرق الصالات، وأنا غاضب مثلهم وربما أكثر منهم".

أتم:" أعترف بأننا وقعنا في خطأ كبير بإجراء تغييرات كان من الممكن أن لا نتدخل وننتظر نهاية الموسم لتصحيح الأوضاع".


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