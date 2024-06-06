نتنياهو: إسرائيل تخوض معركة صعبة على جبهات عدة

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الخميس، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن إسرائيل تخوض معركة صعبة على جبهات عدة، مشيرا إلى أنه يثق بالجنود والقادة والقوات الإسرائيلية في ضمان أمن إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال قائد المنطقة الشمالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي أوري جوردين، اليوم الخميس، أن تل أبيب أكملت استعداداتها للهجوم على حزب الله في جنوب لبنان.

جاء ذلك خلال كلمته في "احتفال بمناسبة مرور 18 سنة على حرب لبنان الثانية بين إسرائيل وحزب الله في 2006"، وفق موقع "واينت" العبري.

وزعم جوردين: "نحن مستعدون وجاهزون، سيواجه العدو (حزب الله) جيشا قويا وجاهزا"، مدعيا أن الجيش الإسرائيلي "أكمل الأسبوع الماضي الاستعداد العام للهجوم في الشمال".

واعتبر قائد المنطقة الشمالية أن "الجنود والقادة في الميدان متدربون ومصممون، وأنا واثق من قدرتهم على مواجهة أي مهمة ضد حزب الله"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.