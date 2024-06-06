عبد الفتاح البرهان: سنقاتل قوات الدعم السريع حتى آخر جندي

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- رئيس مجلس السيادة السوداني: لا تفاوض مع تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية

أعلن رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الخميس، عن رفضه التفاوض مع تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم).

جاء ذلك خلال زيارة البرهان، الذي يتولى منصب قائد الجيش، قيادة الفرقة 18 مشاة بمدينة كوستي، بولاية النيل الأبيض (جنوب)، بحسب بيان مجلس السيادة.

وتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية، تضم أحزابا ومنظمات مدنية، تكونت بعد اندلاع الحرب في السودان قبل أكثر من عام، لتوحيد المدنيين بهدف إنهائها، أبرزها أحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير، ويرأسها عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السابق، وترفض اتهماها بالاصطفاف إلى جانب أحد طرفي الصراع.

وقال البرهان: "لا تفاوض أو جلوس مع داعمي المليشيا (الدعم السريع) من تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)، وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا)".

وقال إنهم "يملكون فيديوهات موثقة تثبت تورط مستشار قائد الدعم السريع يوسف عزت، في تسجيل بيانات لإعلان الاستيلاء على السلطة"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

كما زار البرهان، مدينة المناقل، غربي ولاية الجزيرة (وسط) وتفقد الجرحى والمصابين في أحداث قرية ود النورة، بمستشفى المناقل.

وفي تعقيبه على الأحداث، قال البرهان: "الرد على جرائم المليشيا بحق شهداء ود النورة سيكون قاسيا".

وأضاف: "سنقاتل مليشيا الدعم السريع للنهاية، حتى آخر جندي في القوات المسلحة".

وفجر الخميس، اتهم مجلس السيادة، قوات الدعم السريع، بارتكاب "مجزرة" راح ضحتيها أكثر من 100 شخص، بينما قالت الأخيرة إنها هاجمت 3 معسكرات تضم عناصر من الجيش والمخابرات ومتطوعين.

والأربعاء، اتهمت لجان مقاومة سودانية (ناشطون) "الدعم السريع" بقتل نحو 100 شخص في هذا الهجوم.

وتسبب الهجوم بموجة تنديد واسعة من منظمات سودانية وأممية، ومطالبات بإجراء تحقيق فوري في ملابسات الحادث، ومحاسبة المسئولين عن ذلك.