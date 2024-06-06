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أعداد جريدة الشروق
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حزب الله: صواريخنا أجبرت مقاتلات إسرائيلية على مغادرة لبنان

وكالات
نشر في: الخميس 6 يونيو 2024 - 7:49 م | آخر تحديث: الخميس 6 يونيو 2024 - 7:49 م

أعلن حزب الله، اليوم الخميس، إجبار مقاتلات إسرائيلية على مغادرة أجواء لبنان بعد تصدي دفاعاته الصاروخية لها.

وقال حزب الله، في بيان عبر حسابه على تليجرام، إن مقاتليه "أطلقوا صواريخ دفاع جوي على طائرات العدو الحربية التي كانت تعتدي على سمائنا ‌‏وخرقت جدار الصوت في محاولة لإرعاب الأطفال"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف حزب الله، أن تصدي دفاعاته الصاروخية لهذه المقاتلات "أجبرها على التراجع إلى خلف الحدود" اللبنانية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت الجماعة اللبنانية شن 4 هجمات أخرى على مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده قرب الحدود الجنوبية للبنان.

وأوضح حزب الله أن هذه الهجمات شملت "استهداف تجهيزات تجسسية في موقعي الراهب والمطلة (العسكريين) بأسلحة مناسبة‌، ومقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت وتموضعات للجنود في ‏محيطها بصواريخ فلق 1"، و"موقع الرمثا (العسكري) بالأسلحة الصاروخية".

وقال في سلسة بيانات عبر "تليجرام"، إن هذه الهجمات أصابت أهدافها بـ"شكل مباشر".

يأتي ذلك فيما كثفت إسرائيل قصفها على قرى وبلدات في جنوب لبنان، اليوم الخميس.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "طائرة بدون طيار إسرائيلية استهدفت دراجة نارية ببلدة عيترون الحدودية ما أسفر عن إصابات" لم تذكر عددها.

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