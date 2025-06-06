طاقم إنقاذ يتوجه إلى موقع سفينة شحن تحترق قبالة ساحل ألاسكا

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يتوجه فريق إنقاذ من المتوقع أن يصل مطلع الأسبوع المقبل إلى موقع سفينة شحن تنقل نحو 3000 مركبة إلى المكسيك نشب بها حريق قبالة سلسلة جزر ألوشيان في ألاسكا.

وقالت شركة "زودياك ماريتايم" المشغلة للسفينة في لندن، إن قارب قطر يقل متخصصين ومعدات خاصة من المتوقع أن يصل إلى موقع سفينة "مورنينج ميداس".

وذكرت الشركة في بيانها إن طاقما سيقوم بتقييم حالة السفينة ويجري ترتيب إرسال قارب قطر منفصل يقل رجال إطفاء وإمكانيات للسحب في المحيط.

وأضاف البيان، أن السفينة ما زالت طافية وأظهرت صور جمعها خفر السواحل الأمريكي أنها ما زالت "تحترق وينبعث منها الدخان".