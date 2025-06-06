تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على مدار اليوم الجمعة، تطورات الأوضاع في مختلف المحافظات خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تواصل مستمر مع المحافظين، لضمان راحة المواطنين وسلامتهم وتلبية احتياجاتهم خلال عطلة العيد.

وقدمت الوزيرة التهنئة للعاملين بالوزارة وقطاعاتها المختلفة، وكافة العاملين بالإدارة المحلية، بمناسبة عيد الأضحى، مشيدة بجهودهم المبذولة خلال موسم الأعياد.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن تقرير مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة، أفاد بأن الحالة العامة بالمحافظات تسودها أجواء من الهدوء، وسط خروج الأسر إلى الحدائق والمتنزهات للاحتفال بالعيد.

وأوضح التقرير أيضاً أن المحافظين حرصوا على التواجد بين المواطنين، وأداء صلاة العيد، وتوزيع الهدايا على الأسر والأطفال، إلى جانب زياراتهم للمستشفيات ودور الأيتام والرعاية والمسنين، في لفتة إنسانية لتقديم الدعم والمساندة.

ووجهت الوزيرة باستمرار رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية الحيوية، والتأكيد على متابعة مراكز السيطرة وغرف العمليات بالمحافظات والمراكز والقرى والأحياء على مدار الساعة، لضمان سرعة الاستجابة لأي طوارئ.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية مواصلة حالة اليقظة الكاملة خلال فترة الإجازة، والتصدي الحاسم لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، بالتنسيق مع المحافظين والجهات المعنية، ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.