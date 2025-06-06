قال السفير رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن المؤتمر الدولي لحل الدولتين، الذي سيُعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، يرتكز على «الفتوى التاريخية» لمحكمة العدل الدولية التي أقرت بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب أن ينتهي بأسرع وقت ممكن.

وأشار خلال تصريحات لـ «الغد» إلى أن المؤتمر يهدف إلى اعتماد آليات تنفيذية عملية لتجسيد حل الدولتين على الأرض، مشددا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت في قرار صدر في ديسمبر الماضي إلى عقد هذا المؤتمر، الذي سيُعقد بين 17 إلى 20 من الشهر الجاري برئاسة مشتركة للمملكة العربية السعودية وفرنسا.

وأوضح أن المؤتمر «ذو طبيعة تنفيذية عملية» لتجسيد حل الدولتين على الأرض؛ وليس مجرد تأكيد على أهمية حل الدولتين، التي تم التأكيد عليها في مئات القرارات الأممية السابقة.

وأضاف أن «التركيز على التنفيذ على قاعدة القانون الدولي، وعلى قاعدة الولاية التي أعطيت من قبل الجمعية العامة والمرتكزة على فتوى محكمة العدل الدولية».

وشدد أن الدول لم يعد بإمكانها الاكتفاء بالتصويت لصالح القرارات؛ وإنما يجب أن تعلن استعدادها لاتخاذ خطوات عملية، قائلا: «إذا أنت مؤمن بحل الدولتين، وتحترم فتوى محكمة العدل، وتحترم الولاية من الجمعية العامة بأن حل الدولتين يجب أن يصبح واقعًا بأسرع وقت ممكن؛ عليك أن تعلن استعداد كل دولة بعينها وبصفتها الوطنية عن أنها ستلتزم بعمل خطوات ذات طبيعة عملية لا تستطيع إسرائيل أن تتملص منها وتنصاع للإرادة».

وأشار إلى أن الخطوات يمكن أن تشمل اعتراف الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، والتزام الدول ذات الإمكانات الكبيرة بتقديم دعم مالي وتقني لإعادة إعمار غزة، ووقف العدوان، وتقوية مؤسسات الدولة الفلسطينية، «بحيث أن كل هذه المسائل تدخل بوابة اللاعودة».

وأكد أن هذا النهج «يدخلنا في بوابة التنفيذ، ويقصر عمر هذا الاحتلال غير القانوني، ويوصلنا إلى استقلال دولة فلسطين، ومن ثم تجسيد حل الدولتين على الأرض كواقع للإجماع الدولي».