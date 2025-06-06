أعلنت مديرية الطب البيطري بشمال سيناء عن نتائج أعمال المتابعة الميدانية للمجازر وغرف العمليات، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، في إطار جهودها لضمان سلامة اللحوم وصحة المواطنين.

وأوضح بيان صادر عن المديرية، اليوم الجمعة، أنه تم فتح مجزري العريش وبئر العبد، حيث لم يتم تسجيل أي مذبوحات في مجزر العريش، بينما تم ذبح 11 رأس ماشية كأضاحٍ بمجزربئر العبد، إلى جانب ذبح 5 عجول لصالح مؤسسة "مصر الخير".

كما تلقت المديرية بلاغين من المواطنين حول حالات اشتباه في إصابة الأضاحي بأمراض بعد الذبح، حيث أفاد أحد المواطنين بوجود حويصلات غير معروفة في أضحيته (من نوع الضأن)، وبعد فحصها من قبل لجنة بيطرية، تبين سلامة اللحم، مع وجود إصابة بالأحشاء نتيجة الدودة الشريطية (الطور المعدي). وتم على الفور إعدام الأحشاء الداخلية (الكرشة) باستخدام المطهرات والتخلص منها بالدفن الآمن، مع التنبيه بعدم إلقاء المخلفات في القمامة.

وجاء البلاغ الثاني من اثنين من المواطنين حول أضاحيهما (ضأن)، حيث أظهرت الفحوص إصابة إحداهما بمرض السل، وتم إعدامها كليًا، بينما ثبتت سلامة الأضحية الأخرى.

وأكدت مديرية الطب البيطري استمرارها في أعمال المتابعة على مدار أيام العيد، ومواصلة استقبال البلاغات والتدخل السريع حفاظًا على الصحة العامة