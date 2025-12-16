تعرف على اختيارات محمد صلاح في جائزة «ذا بيست» 2025

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن اختيارات محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، في التصويت على جائزة «ذا بيست» لأفضل لاعب في العالم لعام 2025.

ووضع محمد صلاح المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، في المركز الأول ضمن اختياراته، يليه الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم الفريق الباريسي، في المركز الثاني، بينما جاء كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، في المرتبة الثالثة.

ويُذكر أن عثمان ديمبلي تُوج رسميًا بجائزة «ذا بيست» 2025، بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه بقميص باريس سان جيرمان على المستويين المحلي والقاري.

وضمت القائمة المختصرة للمرشحين للجائزة كلًا من: عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، أشرف حكيمي، هاري كين، كول بالمر، نونو مينديز، بيدري، رافينيا، محمد صلاح، فيتينيا، ولامين يامال.

واعتمد «فيفا» في عملية التقييم على أداء اللاعبين خلال الفترة الممتدة من 11 أغسطس 2024 وحتى 2 أغسطس 2025، مع احتساب ما قدموه في البطولات المحلية والقارية والدولية.