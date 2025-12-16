اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، فلسطينيين اثنين، ووزع إخطارات بوقف بناء 8 منازل، خلال اقتحامات نفذها في عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينيا في الخمسينات من العمر، واقتحم بناية قيد الإنشاء، خلال اقتحام بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة.

وفي محافظة سلفيت (شمال)، ذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي سلّم 8 إخطارات بوقف العمل والبناء لمنازل مأهولة في بلدة بروقين غربي المدينة، بحجة "عدم الترخيص".

كما أفادت "وفا"، بأن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة كفل حارس شمال المدينة، وانتشرت في شوارعها ومحيطها، لتأمين اقتحام مستوطنين لمواقع داخلها.

وأضافت أن الجيش شدد إجراءاته العسكرية، وفرض قيودا على حركة المواطنين داخل البلدة وعلى مداخلها، ما أدى إلى إعاقة تنقلهم.

ووفق إذاعة "صوت فلسطين" (حكومية)، فإن المستوطنين اقتحموا البلدة لأداء طقوس في "مقامات إسلامية".

وفي شمالي الضفة أيضا، ذكرت الإذاعة أن قوة إسرائيلية اعترضت مركبة فلسطينية واحتجزت عددًا من الشبان ونكلت بهم في بلدة عنبتا شرقي طولكرم، قبل إخلاء سبيلهم.

أما جنوبي الضفة، فأفادت "وفا" أن الجيش الإسرائيلي اعتقل المواطن خالد غالب ديرية (55 عاما) من بلدة بيت فجار، التي تعرضت للاقتحام.

من جهته، قال تلفزيون فلسطين (حكومي) إن مستوطنين إسرائيليين احتشدوا قرب المدخل الشمالي لبلدة سِنجل شمالي مدينة رام الله وسط الضفة، وأدوا رقصات استفزازية، دون أن يشير إلى وقوع احتكاكات مع سكان البلدة.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم فقتلوا 1097 فلسطينيا بالضفة وأصاب نحو 11 ألفا آخرين، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.

وفي 10 أكتوبر الماضي دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وكان من المفترض أن ينهي إبادة جماعية ارتكبتها تل أبيب على مدار عامين بدءا من 8 أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد عن 171 ألفا.