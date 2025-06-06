فتيان وفتيات مركز شباب العريش يرسمون البهجة على وجوه الأطفال في أول أيام عيد الأضحى

في مشهد إنساني بهيج، استقبل فتيان وفتيات مركز شباب العريش بشمال سيناء الأطفال وأسرهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بتوزيع عيديات رمزية وكروت معايدة وحلوى، ضمن مبادرة "العيد أحلى بمراكز شباب مصر"، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة.

وجاءت هذه المبادرة تأكيدًا على الدور المجتمعي النشط لمراكز الشباب، حيث شهد مركز شباب العريش منذ الساعات الأولى من صباح العيد توافد العائلات، وسط أجواء من الفرح والبهجة، ومشاركة الأطفال في أنشطة ترفيهية وألعاب متنوعة.

وأكد حسن عبدالوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز طوال أيام العيد، مشيرًا إلى الانتهاء من تجهيز الملاعب والقاعات وتوفير كافة الأدوات اللازمة.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز دور مراكز الشباب كمنصات ثقافية واجتماعية، وتفعيل مشاركتها المجتمعية خلال المناسبات الدينية والوطنية، بما يسهم في ترسيخ قيم المحبة والتكافل داخل المجتمع.