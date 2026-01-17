 وفاة رضيعة نتيجة البرد القارس في خان يونس - بوابة الشروق
السبت 17 يناير 2026 10:58 ص القاهرة
وفاة رضيعة نتيجة البرد القارس في خان يونس

وفا
نشر في: السبت 17 يناير 2026 - 10:40 ص | آخر تحديث: السبت 17 يناير 2026 - 10:40 ص

توفيت رضيعة فلسطينية، اليوم السبت، نتيجة البرد القارس في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن الرضيعة عائشة عايش الأغا البالغة من العمر 27 يوما توفيت في مدينة خان يونس بسبب البرد القارس.

وبوفاة الطفلة الأغا، ترتفع حصيلة الوفيات في صفوف الأطفال في قطاع غزة بسبب البرد الشديد منذ بداية فصل الشتاء إلى ثمانية أطفال، وسط شحّ المساعدات، وغياب التدفئة.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الحادث يعكس خطورة الأوضاع الإنسانية في القطاع، خاصة على الأطفال والنازحين الذين يعيشون في خيام ضعيفة وغير مؤهلة لمواجهة الطقس البارد.

ويعاني أهالي قطاع غزة من انعدام المأوي والعلاج، وعدم وجود وسائل التدفئة بسبب شح الوقود، في ظل منخفض جوي عاصف وبارد وماطر.

