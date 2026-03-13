كوبا تعلن عن إطلاق سراح 51 شخصا من سجون الجزيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الحكومة الكوبية، مساء الخميس، عن إطلاق سراح 51 سجينا من سجون الجزيرة في خطوة غير متوقعة.

وذكرت وزارة الخارجية أن الإفراج خلال الأيام القادمة ينبع من روح حسن النية والعلاقات الوثيقة مع الفاتيكان.

ولم تكشف الحكومة عن هوية المفرج عنهم، واكتفت بالقول إن "جميعهم قضوا قسطا كبيرا من مدة عقوبتهم والتزموا بحسن السلوك داخل السجن".

وأشارت الحكومة إلى أنها منحت عفوا عن 9905 سجناء منذ عام 2010. وأضافت أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، تم إطلاق سراح 10000 شخص آخرين كانوا محكومين بالسجن.

وفي يناير/كانون الثاني 2025، أفرجت كوبا عن المعارض البارز خوسيه دانيال فيرير، في إطار قرار حكومي بالإفراج التدريجي عن أكثر من 500 سجين عقب محادثات مع الفاتيكان.