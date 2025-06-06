الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية

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يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتقدم بوابة الأهرام لمتابعيها بثا مباشرا.

وتبادل الرئيس عبد الفتاح السيسى، التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرئيس في تهنئته لأشقائه زعماء الدول العربية وإلإسلامية عن خالص تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية لهم ولشعوبهم الشقيقة بهذه المناسبة المباركة، داعيا الله عز وجل، أن يتقبل عباداتهم ودعواتهم، وأن ينعم على بلادهم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء.