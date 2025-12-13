جيش الاحتلال: إصابة جنديين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة جنديين من الاحتياط بجروح طفيفة في وقت سابق من اليوم، إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب قطاع غزة.

وزعم في تدوينة في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، «انفجار العبوة الناسفة خلال عملية لتطهير المنطقة من مواقع إرهابية في جنوب القطاع».

وأشار إلى «إجلاء الجنديين لتلقي العلاج في أحد المستشفيات، وإبلاغ عائلتيهما بالحادث».

وفي وقت سابق، قالت القناة 12العبرية، إن عبوة ناسفة انفجرت ضد قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في وقت سابق، أسفرت عن إصابة جنديين بجروح طفيفة.

ووصفت الانفجار بأنه «خرق لوقف إطلاق النار»، ما دفع جيش الاحتلال لاغتيال قيادي بارز في حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» غرب مدينة غزة.

وزعم الجيش، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «القيادي البارز شارك مؤخراً في محاولات لإعادة تأهيل وتصنيع أسلحة لصالح الحركة».

من جانبها، قالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن القيادي البارز هو رائد سعد، واغتيل في هجوم نُفذ باستخدام صاروخ صغير أُطلق من طائرة مسيرة.

ويعد سعد، من أبرز قادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في قطاع غزة، وهو قائد ركن التصنيع بالكتائب.

وزعم جيش الاحتلال سابقًا، أنه اغتال سعد أثناء اقتحام مستشفى الشفاء العام الماضي.



