سموتريتش: لدينا خطة تصعيدية في الضفة الغربية

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش":لدينا خطة تصعيدية في الضفة إذا واصلت فرنسا ودول أوروبية أخرى الدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطينية".

واضاف "خطتنا تشمل فرض السيادة على المناطق ج بالضفة وتهجير سكان الخان الأحمر وتعطيل المنظومة المصرفية".

وكانت القناة 7 العبرية قد كشفت عن جولة ميدانية أجراها وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، برفقة رئيس مجلس مستوطنات بنيامين ورئيس مجلس "يشاع" الاستيطاني، يسرائيل جانتس، شملت عددًا من المستوطنات الجديدة المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة. خلال الجولة، التي مرّت بمواقع مثل "مفو هارئيل"، و"شمال بيت حورون"، و"عنبار"، قدّم ممثلو الإدارة المدنية الإسرائيلية ومجلس مستوطنات بنيامين استعراضًا تفصيليًا للخطط الرامية إلى "تسوية" ما يُعرف بـ"الاستيطان الشاب" وتسريع خطوات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بما في ذلك منطقة الأغوار، بحسب شبكة "قدس" الاخبارية.