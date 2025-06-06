الدوري الأمريكي يحفز ميسي بجائزة خاصة قبل مواجهة الأهلي

وقع الاختيار على الأسطورة ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي كأفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، عن شهر مايو، بعد تسجيله 7 أهداف وصناعة 4، في 6 مباريات خاضها.

كما أحرز ميسي 4 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، في آخر مباراتين، عندما فاز إنتر ميامي بنتيجة 4-2 على مونتريال، و5-1 على كولومبوس كرو.

ولدى اللاعب الأرجنتيني، حتى الآن، 10 أهداف و6 تمريرات حاسمة، في الموسم الجاري.

وبشكل إجمالي، سجل ميسي 31 هدفا و24 تمريرة حاسمة، في 38 مباراة من الموسم العادي، منذ انضمامه إلى إنتر ميامي، الذي يستعد معه حاليا لخوض منافسات مونديال الأندية.

ويخوض الأهلي مباراة افتتاح البطولة أمام إنتر ميامي، على ملعب هارد روك، الثالثة فجر يوم 15 يونيو المقبل، ثم يلعب ضد بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو، في السابعة مساءً، ويختتم دور المجموعات أمام بورتو البرتغالي يوم 24 يونيو الرابعة فجرًا.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.