زيزو يكشف حقيقة طلبه 100 مليون جنيه لتجديد عقده مع الزمالك

أكد أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي، أنه اتفق مع إدارة ناديه السابق على تجديد تعاقده لأكثر من مرة دون تحقيق أي نتائج.

وأعلن النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة التعاقد مع أحمد سيد زيزو لمدة 4 سنوات قادمة.

وقال زيزو في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "عقدنا جلسة مع مسئولي الزمالك لتجديد التعاقد في أغسطس الماضي، فأبلغناهم بقيمتي المالية، حيث كنت سأحصل على 5 مليون دولار من نيوم السعودي".

وأضاف: "قلنا لمسئولي الزمالك هل لديهم قدرة لتخفيض راتب الـ 5 مليون دولار المقدم من نيوم إلى 30 أو 40% للتجديد مع الزمالك، فبدأوا بعدها يرددون في الإعلام إننا نريد 100 مليون جنيه، والدي لم يطلب أي رقم".

وأوضح: "هذه الأمور من المفترض أن تكون سرية، هل من المفترض أن يقوموا "بدشملة" الخصوصية؟ هل من المفترض أن أعتبرهم خائنين في الجلسات؟".

وواصل: "قلت لمسئولي الزمالك إذا منحتوني قيمة تجديد التعاقد، فماذا عن اللاعبين الآخرين.. الأندية الأخرى تبني فرق قوية، والزمالك لا يستطيع أن يقدم قيمة تعاقدي، ولا قيمة تعاقد اللاعبين الآخرين".

وأنهى زيزو: "أثبتت ولائي للزمالك عدة مرات، ليس بالكلام بل بالأفعال.. جيل 2019 أول فرصة جاءت لهم تركوا الزمالك، وكانوا يمنحون لهم الأعذار، وهؤلاء اللاعبين غادروا النادي بشكل شيك، وحتى الآن تنادون عليهم ليعودوا".