غرفة تعليم القليوبية ترصد تداول امتحان اللغة العربية للإعدادية على صفحات الغش

رصدت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية محاولة تداول ورقة امتحان لمادة اللغة العربية بإداراتي طوخ والخصوص، والذي يؤديه طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالقليوبية اليوم السبت، فيما باشرت لجنة من إدارة الشئون القانونية بالمديرية التحقيق في الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت الواقعة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أنه فور رصد تداول الورقة الامتحانية على صفحات الغش، تم على الفور التحقق من صحة ما تم تداوله، حيث جرى فحص كل اللجان الامتحانية بالإدارتين المذكورتين، والتأكد من مدى مطابقة الورقة المتداولة مع الامتحان الذي يؤديه الطلاب داخل اللجان.

وشددت المديرية على أنه سيتم التعامل بحزم مع أي حالات غش أو تداول لأسئلة الامتحان داخل أو خارج اللجان، مع تطبيق القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ومن جهته، أكد الدكتور حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتصدي لأي مخالفات من شأنها الإخلال بسيرها، مشددا على التعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات، بما يضمن خروجها بالشكل اللائق