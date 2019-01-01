﻿زوجة الشهيد ساطع النعماني: سعدت بدعوة السيسي لحضور مباراة مصر وجنوب إفريقيا

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أبدت الدكتورة شيرين عزازي، زوجة الشهيد العميد ساطع النعماني، بالغ سعادتها بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزوجات الشهداء لحضور مباراة مصر وجنوب إفريقيا المقرر إقامتها مساء اليوم.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أخبار TEN»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء السبت، إنها اهتمام القيادات بأسر الشهداء يجعلهم يشعرون بتقدير الدولة للتضحيات التي قدموها في سبيل الوطن.

وأعربت عن شعورها بالفخر لعدم تردد زوجها الشهيد لحظة واحدة في حماية أبناء وطنه، متابعة أن تضحيات الشهداء ساهمت في ترسيخ الأمن الذي تنعم به مصر حاليًا وتمكنها من استضافة بطولة كبيرة مثل كأس الأمم الإفريقية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، دعوة إلى أسر الشهداء لحضور مباراة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا اليوم.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، مباراة مصر وجنوب إفريقيا، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019.