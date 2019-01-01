السبت 6 يوليه 2019 6:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل لاعب مصري في دور المجموعات بأمم أفريقيا؟






النتـائـج تصويت

لحظة بلحظة.. أمم إفريقيا.. نيجيريا (0×0) الكاميرون

الشروق
نشر فى : السبت 6 يوليه 2019 - 5:59 م | آخر تحديث : السبت 6 يوليه 2019 - 6:09 م

تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة لمباراة نيجريا أمام الكاميرون والتي تُقام اليوم السبت على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية «مصر 2019».

 

- الدقيقة 4 محاولة من أحمد موسى لاعب منتخي نيجيريا لكن دفاع الكاميرون يتصدى لها

- الدقيقة 3 محاولة من جانب منتخب نيجريا لكن دفاع الكاميرون يوقف الهجمة 

- الدقيقة 2 ركلة ركنية لمنتخب الكاميرون

- الدقيقة 1 حالة تسلل على منتخب نيجيريا

- الدقيقة 1 ركلة ركنية لمنتخب نيجريا 

بداية الشوط الأول

تشكيل نيجيريا

حراسة المرمى: دانييل أكبي

خط الدفاع: أولالوا أينا - ويليام تروست إكونج - تشيدوزي أوازييم - كينيث أوميرو

خط الوسط: ويلفريد نديدي- أوجينيكارو إيتيبو - أليكس إيوبي - موسيس سيمون - جون أوجو

خط الهجوم: أحمد موسى

 

تشكيل الكاميرون

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: يايا بانانا- كولينز فاي - ميشيل نجاديو - أويونجو بيتولو

خط الوسط: تشوبو موتينج - كوندي مالونج - كلينتون انجي - جيورجيس ماندجيك

خط الهجوم: كريستيان باسجوج - ستيفان باهوكين


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك