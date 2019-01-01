تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة لمباراة نيجريا أمام الكاميرون والتي تُقام اليوم السبت على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية «مصر 2019».
- الدقيقة 4 محاولة من أحمد موسى لاعب منتخي نيجيريا لكن دفاع الكاميرون يتصدى لها
- الدقيقة 3 محاولة من جانب منتخب نيجريا لكن دفاع الكاميرون يوقف الهجمة
- الدقيقة 2 ركلة ركنية لمنتخب الكاميرون
- الدقيقة 1 حالة تسلل على منتخب نيجيريا
- الدقيقة 1 ركلة ركنية لمنتخب نيجريا
بداية الشوط الأول
تشكيل نيجيريا
حراسة المرمى: دانييل أكبي
خط الدفاع: أولالوا أينا - ويليام تروست إكونج - تشيدوزي أوازييم - كينيث أوميرو
خط الوسط: ويلفريد نديدي- أوجينيكارو إيتيبو - أليكس إيوبي - موسيس سيمون - جون أوجو
خط الهجوم: أحمد موسى
تشكيل الكاميرون
حراسة المرمى: أندريه أونانا
خط الدفاع: يايا بانانا- كولينز فاي - ميشيل نجاديو - أويونجو بيتولو
خط الوسط: تشوبو موتينج - كوندي مالونج - كلينتون انجي - جيورجيس ماندجيك
خط الهجوم: كريستيان باسجوج - ستيفان باهوكين