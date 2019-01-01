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تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة لمباراة نيجريا أمام الكاميرون والتي تُقام اليوم السبت على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية «مصر 2019».

- الدقيقة 4 محاولة من أحمد موسى لاعب منتخي نيجيريا لكن دفاع الكاميرون يتصدى لها

- الدقيقة 3 محاولة من جانب منتخب نيجريا لكن دفاع الكاميرون يوقف الهجمة

- الدقيقة 2 ركلة ركنية لمنتخب الكاميرون

- الدقيقة 1 حالة تسلل على منتخب نيجيريا

- الدقيقة 1 ركلة ركنية لمنتخب نيجريا

بداية الشوط الأول

تشكيل نيجيريا

حراسة المرمى: دانييل أكبي

خط الدفاع: أولالوا أينا - ويليام تروست إكونج - تشيدوزي أوازييم - كينيث أوميرو

خط الوسط: ويلفريد نديدي- أوجينيكارو إيتيبو - أليكس إيوبي - موسيس سيمون - جون أوجو

خط الهجوم: أحمد موسى

تشكيل الكاميرون

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: يايا بانانا- كولينز فاي - ميشيل نجاديو - أويونجو بيتولو

خط الوسط: تشوبو موتينج - كوندي مالونج - كلينتون انجي - جيورجيس ماندجيك

خط الهجوم: كريستيان باسجوج - ستيفان باهوكين