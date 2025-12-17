قالت الفنانة مروة عبد المنعم إن مسرح الطفل يمثل حلمًا قديمًا لها، نابعًا من ارتباطها الشديد بالأطفال منذ نشأتها، وتأثرها ببرامج الطفولة الشهيرة مثل «ماما نجوى»، مشيرة إلى أن هذا الشغف ازداد بعد إنجابها.

وأضافت «عبد المنعم» خلال لقاء عبر برنامج "الستات» على قناة النهار، اليوم الأربعاء، أنها عرضت فكرة مسرح الطفل على عدد كبير إلا أن الفكرة قوبلت بالرفض لعدم استيعابها، إلى أن التقت بالمخرج محسن رزق، الذي رأت فيه الشخص القادر على تحويل حلمها إلى واقع، موضحة: «قلت له أنت الوحيد اللي تقدر تحقق اللي أنا عايزاه، لأن مهم جدًا المخرج يكون فاهم موهبة الممثل ويعرف يشغله إزاي».

وتابعت أن أول تجربة بدأوا بها عرض «سنو وايت»، والذي قُدم بشكل فاق توقعاتها، مؤكدة أن هناك كيمياء بينها وبين الأطفال واضحة في أعمالها، وتجد أنهم جمهورها، لافتة إلى أن التمثيل مع الأطفال صعب، خاصة أن أطفال اليوم يتمتعون بوعي كبير، "مايتضحكش عليهم"، حسب وصفها.

وعن توقف مشروع مسرح الطفل قالت: «لما أنتجنا فلسنا.. كنا متبنين فكرة كبيرة جدا ومهمة وكل مشهد فيه تربية ورسالة ونجحنا جماهيريًا وفنيًا».

ومن جهته، قال المخرج محسن رزق، إن فكرة مشروع مسرح الطفل كانت خاصة بالفنانة مروة عبد المنعم، وأن التعاون بينهما بدأ من خلال أعمال مسرحية أخرى، ما خلق حالة من التفاهم الفني، مضيفًا: «كنت رافض في الأول لأني كنت بعمل عروض مسرحية كبيرة، لكن وافقت وقررنا نشتغل على مسرح الطفل بشكل مختلف وخارج الصندوق، مقارب لما يحدث في الخارج، لأن الطفل محتاج عنصر إبهار».

وتطرق رزق، إلى أن كان هناك تحديات تمويلية واجهت مسرح الطفل، قائلاً إن المشكلة كانت كبر قيمة الضرائب، بجانب ما تتحمله العروض المسرحية من أعباء مثل أجور ممثلين وديكور وملابس ودور عرض، وهو ما يجعل تحقيق الربح أمرًا صعبًا، قائلاً: «عملنا قبل كده 9 عروض في 3 أيام كاملة العدد، ومع ذلك ما كناش كسبانين».