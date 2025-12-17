يستعد فريق كايرو ستيبس، لتقديم حفلين في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، بالتعاون مع سفارة جمهورية ألمانيا الإتحادية بالقاهرة، تحت قيادة مؤسسة الموسيقار باسم درويش وذلك في الثامنة مساء يومي الخميس والجمعة 18، و19 ديسمبر على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج، مجموعة من الألحان الخاصة بالفريق والتي تمزج بين الطابع الشرقي والإسلوب الكلاسيكي الغربي والجاز؛ ليواصل رسالته الفنية الداعية إلى السلام والمحبة من خلال الموسيقى.

يشار إلى أن كايرو ستيبس فريق جاز صوفي عالمي، تأسس عام 2002 وحقق شهرة واسعة نتيجة اعتماده على مزج أساليب موسيقية متنوعة، بالإضافة الى دمج الموسيقى المصرية الشرقية مع ارتجالات الموسيقى الكلاسيكية والجاز الحديثة والأصوات الإلكترونية لتنتج تأثيرات روحانية مميزة، ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة.