أول ألماني يتوج بطلا في الديكاثلون بالأولمبياد يفارق الحياة

كشفت زوجة ويلي هولدورف، أول رياضي ألماني يتوج بطلا في الديكاثلون بدورة الألعاب الأولمبية، وذلك في أولمبياد طوكيو 1964، اليوم الاثنين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه فارق الحياة بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 80 عاما.

وكان هولدورف قد خاض سباق 1500 متر الختامي لمنافسات الديكاثلون في أولمبياد 1964 متفوقا على رين أون لاعب الاتحاد السوفييتي بفارق 18 ثانية، وقد أنهى السباق متأخرا بفارق 11 ثانية عن رين أون، ليتوج هولدورف بالميدالية الذهبية.

ولم يتكرر الإنجاز الألماني في الديكاثلون بدورات الألعاب الأولمبية، سوى في نسخة 1988، عندما توج بالذهبية، كريستيان شينك الذي كان ضمن فريق ألعاب القوى الموحد الممثل لألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية.

وقال شينك لدى علمه بوفاة هولدورف :"لقد كان رياضيا رائعا... كان رمزا بالنسبة لي."

وقال نيكلاس كول بطل العالم الحالي في الديكاثلون :"عندما تبدأ في الديكاثلون، تنظر إلى بعض الأسماء الكبيرة. ويلي هولدورف كان اسما كبيرا للغاية. كنت محظوظا بمقابلته أكثر من مرة، لكن هذا جعل الصدمة أكبر بالنسبة لي الآن."

وكان هولدورف قد اختير كأبرز رياضي ألماني خلال العام، عقب تتويجه بالذهبية الأولمبية، لكنه أنهى مشواره الرياضي وهو في الرابعة والعشرين.