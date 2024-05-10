جبل إيفرست يشهد أول عملية صعود لقمته هذا الموسم من الجانب النيبالي

صعدت مجموعة من المتسلقين النيباليين بطريقة تثبيت الأحبال إلى قمة جبل إيفرست اليوم الجمعة، ما يمثل أول صعود لأعلى قمة في العالم من الجانب النيبالي خلال موسم التسلق في ربيع عام 2024.

ونجح الفريق المكون من 10 أعضاء من شركة "سفن ساميت تريكس" النيبالية المتخصصة في تسلق قمة إيفرست في وضع الحبال على قمة جبل إيفرست حيث وصل إلى القمة في الساعة 0815 مساء بالتوقيت المحلي (1430 بتوقيت جرينتش)، حسبما أفادت وزارة السياحة النيبالية.

وبافتتاح المسار الثابت الآن، سيبدأ المتسلقون التجاريون في التسلق نحو القمة خلال ظروف الطقس المواتية ، والتي من المتوقع أن تستمر حتى نهاية مايو الجاري.

وجاء النجاح من الجانب النيبالي بعد أيام فقط من تقارير أفادت بأن حبالا ثابتة تم وضعها على القمة من الجانب الشمالي في التبت.

ووفقا لوزارة السياحة النيبالية، حصل ما إجماليه 414 متسلقا على تصاريح لتسلق جبل إيفرست لموسم ربيع 2024. وهؤلاء المتسلقون هم جزء من 41 فريقا، يضمون 339 متسلقا من الرجال و 75 من النساء.