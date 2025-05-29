«لعنة إلسا» يفتتح فعاليات مهرجان المسرح التوعوي بقصر ثقافة الإسماعيلية

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية مساء أمس ـ الأربعاء ـ انطلاق عروض النسخة الثانية من مهرجان المسرح التوعوي، وذلك من خلال العرض المسرحي "لعنة إلسا" لفرقة بيت ثقافة التل الكبير.

حرص على حضور العرض الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالهيئة، وسمر الوزير، مدير عام إدارة المسرح، والدكتور شعيب خلف، مدير إقليم القناة وسيناء الثقافي، وشيرين عبد الرحمن، مدير قصر ثقافة الإسماعيلية، والمخرج محمد طابع، والكاتب المسرحي شاذلي فرح، وعدد من المهتمين بالشأن المسرحي.

العرض من تأليف رندا يوسف، وإخراج أحمد يوسف، ويتناول التأثير السلبي للاستخدام الخاطئ لتكنولوجيا الاتصالات الحديثة وبرامج التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأشاد الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف بفكرة العرض ومفرداته الفنية، مؤكدًا أنه سيكتسب مزيدًا من الثقة والاحترافية على مدار تقديمه، مؤكدا أنه يُعد بداية موفقة لمهرجان المسرح التوعوي، الذي تستأنف الهيئة نشاطه بعد سنوات من التوقف، حيث كانت نسخته الأولى قد أُقيمت في عام 2015، وقدمت خلالها 40 عرضًا لفرق قصور وبيوت الثقافة بالأقاليم.

وأوضح ناصف أن النسخة الحالية من المهرجان تتضمن تقديم 10 عروض مسرحية، تعالج قضايا تمس المجتمع المصري بشكل مباشر، وهي:

"جيم أوڤر" تأليف علي عثمان، وإخراج نهى أشرف، لفرقة قصر ثقافة الجيزة.

"موسم زراعة البانيه" تأليف وإخراج ناظم نور الدين، لفرقة قصر ثقافة بني سويف.

"أرض الأمل" تأليف دياب يوسف دياب، وإخراج أبو بكر مظهر عزيز، لفرقة قصر ثقافة دار السلام بفرع ثقافة سوهاج.

"ميتافيرس" تأليف عبد الرحمن شلبي، وإخراج سهر عثمان، لفرقة قصر ثقافة الزقازيق بفرع ثقافة الشرقية.

"واخدلي بالك" تأليف فاطمة موسى نبهان، وإخراج أسعد الملكي، لفرقة قصر ثقافة العريش بفرع ثقافة شمال سيناء.

"بيت العز" تأليف أحمد عمارة، وإخراج أحمد الرفاعي، لفرقة قصر ثقافة كفر الشيخ بفرع ثقافة كفر الشيخ.

"Gen. Z" تأليف وإخراج إبراهيم حسن، لفرقة قصر ثقافة الشاطبي بفرع ثقافة الإسكندرية.

"البيت العالي" تأليف حسام الدين عبد العزيز، وإخراج هاني محمد، لفرقة قصر ثقافة أسيوط بفرع ثقافة أسيوط.

"ع النت وسنينه" تأليف أيمن حافظ، وإخراج سحر عبد المولى، لفرقة قصر ثقافة أسوان بفرع ثقافة أسوان.

إضافة إلى عرض الافتتاح "لعنة إلسا" لفرقة بيت ثقافة التل الكبير بفرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي.

وكشف نائب رئيس الهيئة عن قرار بإقامة مهرجان مركزي على مسرح السامر بالقاهرة، يضم العروض العشرة، حيث سيتم تشكيل لجنة تحكيم من المتخصصين لمنح جوائز لأفضل عناصر العرض المسرحي، إلى جانب ثلاث جوائز مالية لأفضل ثلاثة عروض. كما أشار إلى إمكانية تنظيم جولات للعروض المتميزة داخل الإقليم طوال العام.