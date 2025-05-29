 ضبط المتهم بقتل زوجته طعنًا في بلبيس إثر خلافات أسرية بالشرقية - بوابة الشروق
الخميس 29 مايو 2025 3:45 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ضبط المتهم بقتل زوجته طعنًا في بلبيس إثر خلافات أسرية بالشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الخميس 29 مايو 2025 - 2:14 ص | آخر تحديث: الخميس 29 مايو 2025 - 2:14 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط رجل متهم بقتل زوجته طعنًا، وذلك إثر خلافات زوجية نشبت بينهما في مدينة بلبيس.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول "شهرة"، 48 عامًا، مقيمة ببندر بلبيس، مصابة بعدة طعنات متفرقة في الرقبة والبطن والرأس والساعد الأيمن، وقد لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

وتبين من التحريات أن زوج المجني عليها هو مرتكب الواقعة، وذلك عقب نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى اعتدائه عليها باستخدام سلاح أبيض.

تم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.


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