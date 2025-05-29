أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، تفاصيلا جديدة عن مقترح وقف إطلاق النار في غزة، قائلا إن لديه "انطباعات جيدة جدا" بشأن إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، متوقعا إرسال اقتراح جديد قريبا.

وقال ويتكوف في تصريحات صحفية اليوم نقلتها قناة سكاي نيوز عربية: "أعتقد أننا اقتربنا من التوصل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار، سنأمل أن نرسله قريبا ونقدمه للرئيس لمراجعته".

وأضاف: "أشعر بتفاؤل كبير إزاء إمكانية العمل على مسارين، وقف مؤقت لإطلاق النار، واتفاق طويل المدى لإنهاء هذا الصراع".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل الخلاف حول المقترح المنتظر تمريره حول صيغة الضمانات الأمريكية لحركة حماس، إذ ينص المقترح الجديد على أن وقف إطلاق النار سيستمر حتى إن لم يتم التوصل إلى تفاهمات نهائية بشأن إنهاء الحرب لكن ذلك سيكون بشروط محددة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية أن المقترح الجديد يتناول الإفراج عن 9 أسرى أحياء و18 جثمانا سيتم تسليمهم على دفعتين خلال أسبوع واحد.

وينص الاتفاق على أن تُفرج إسرائيل عن 125 أسيرا فلسطينيا من ذوي الأحكام المؤبدة، بالإضافة إلى 1111 معتقلا تم اعتقالهم بعد هجوم 7 أكتوبر كما سيتم تسليم جثامين 180 عنصرا من المسلحين.

وتلتزم إسرائيل بوقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، تُجرى خلالها مفاوضات بشأن إنهاء الحرب، وإذا لم يتم التوصل لاتفاق، ستكون إسرائيل قادرة على استئناف القتال أو مواصلة التفاوض.

ونشرت صحيفة جيروزاليم بوست اليوم تقرير يفيد بأن الجيش الإسرائيلي سينسحب من المناطق التي سيطر عليها مؤخرا، وأن المساعدات الإنسانية ستوزّع بواسطة الأمم المتحدة، وليس من خلال الشركة الأمريكية.

وكان موقع "أكسيوس" نقل عن مسئول إسرائيلي، أن ويتكوف قدّم لإسرائيل وحركة حماس، اقتراحا محدثا بشأن اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتهدف الصيغة الجديدة، بحسب التقرير، طمأنة حركة حماس عبر تقديم ضمانات بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتمكن من اتخاذ قرار أحادي بإنهاء وقف إطلاق النار وعودة القتال.