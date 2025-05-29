11 شهيدا و60 مصابا برصاص الاحتلال قرب مراكز مساعدات الشركة الأمريكية في رفح الفلسطينية

استشهد 11 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 60 آخرين، خلال 48 ساعة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مراكز مساعدات الشركة الأمريكية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، باستشهاد المواطنَيْن نمر عطية عيد أبو جليدان، وأحمد حسني شاهين، برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم، قرب مركز المساعدات التابع للشركة الأمريكية بمدينة رفح، ما يرفع عدد الشهداء إلى 11.

ويأتي ذلك في حين يواصل الاحتلال حربه بعد أن انقضت 600 يوم منذ بدئه حرب الإبادة على غزة، وإغلاقه المعابر ومنعه إدخال المساعدات في ظل شبح المجاعة الذي أودى بحياة عدد من أطفال القطاع.

وترفض الأمم المتحدة الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات وترى أنها تفرض مزيداً من النزوح، وتعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وتَقْصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة.