زعم مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، جلعاد إردان، اليوم الجمعة، أن التصويت لصالح إقامة دولة فلسطينية هو تدمير وتمزيق للميثاق الأممي وهو أمر لا يغتفر.

ورفع أردان قبل التصويت خلال الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، صورة ليحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، وقال إنه عندما يتم إعلان دولة فلسطينية سيكون رئيسها.

كما مزّق أردان ميثاق الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة، مدعيا أن هذا ما تفعله الأمم المتحدة إذا صوتت بالموافقة على فلسطين كعضو كامل العضوية.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالمنظمة الدولية، ويوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الطلب.

وصوت لصالح القرار 143 دولة، بينما عارضته 9 وهي الولايات المتحدة وإسرائيل، والأرجنتين والمجر والتشيك وبالاو وميكرونيزيا وناورو وبابوا غينيا الجديدة.

وامتنعت 25 دولة أخرى عن التصويت من بينها ألمانيا وأيطاليا وهولندا وأوكرانيا والنمسا وسويسرا والسويد وفنلندا وكندا وكرواتيا وألبانيا.

وأكد القرار، المقدم من المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، و"ينبغي بالتالي قبولها عضوا" في المنظمة.

كما أوصى القرار مجلس الأمن الدولي بأن يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وتقرر الجمعية العامة، وفق القرار، على أساس استثنائي ودون أن يشكل ذلك سابقة، اعتماد عدة طرق تتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات، وأعمال الجمعية العامة، والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة.

وجدد القرار تأكيده على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة، وهي فلسطين.

كما دعا القرار المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.