أمير الكويت يحل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات

أعلن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.

وأضاف الأمير مشعل في خطاب وجهه للشعب الكويتي بثه التلفزيون الرسمي، أن اضطراب المشهد السياسي في البلاد وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها.



وأوضح أن "الكويت خلال الفترة الماضية مرت بأوقات صعبة كان لها انعكاساتها على جميع الأصعدة.



وأشار إلى أن هناك إساءة بالغة في أسلوب الخطاب الذي لا يتفق مع عادات وتقاليد أهل الكويت.



وتابع: "أقولها لكم بكل صراحة احترام رجال الأمن هو من احترام نظام الحكم".



وقال الأمير مشعل: "واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تصوره أو تحمله"، وفقا لما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية.



وتابع: "لمسنا خلال الفترات السابقة وقبل أيام قليلة سلوك وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة".



ومضى قائلا: "وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها".



وأكد أمير الكويت أنه يجب أن يعلم الجميع أن لا أحد فوق القانون".



وتابع: "لن أسمح على الإطلاق أن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة".