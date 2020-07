إسرائيل تعلن نجاحها في إطلاق قمر صناعي جديد لأغراض الاستطلاع والتجسس

أعلنت إسرائيل إطلاق قمر صناعي جديد، في وقت مُبكر من صباح الاثنين، ليكونا معنيًا بشؤون المراقبة والتجسس.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، عبر حسابها في تويتر، إن إدارة الفضاء في مديرية الأبحاث والتطوير التابعة للوزارة، وهيئة صناعات الفضاء، نجحا في إطلاق القمر الصناعي الاستطلاعي "Ofek 16 - أفق 16" إلى الفضاء، في تمام الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأضافت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنه قمر استطلاع بصري كهربائي مُزود بقدرات تقنية متقدمة، مُشيرة إلى أنه خلال الفترة الأولية لتشغيله سيخضع القمر الصناعي لسلسلة من الاختبارات لتحديد مدى ملائمته ومستوى أدائه.

وقبيل إطلاق القمر، لاحظ مراقبون نشاطًا كثيفا لطائرات الاستطلاع والمراقبة الإسرائيلية فوق البحر المتوسط.

وينتمي "أفق 16" إلى سلسلة أقمار صناعية تحمل نفس الاسم، أطلقت إسرائيل أول نسخة منها (أفق 1) في 19 سبتمبر أيلول 1988. وسبق أن تولت أقمار من نفس الفئة مهام مراقبة نطاقات جغرافية بعينها، مثل سوريا وإيران.