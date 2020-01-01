 الخارجية العراقية: تسيير رحلة استثنائية لإعادة 110 عالقين في الإمارات - بوابة الشروق
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الخارجية العراقية: تسيير رحلة استثنائية لإعادة 110 عالقين في الإمارات

بغداد - أ ش أ:
نشر في: الإثنين 6 يوليه 2020 - 2:04 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يوليه 2020 - 2:04 م

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الاثنين، تسيير رحلة استثنائية لإعادة 110 عراقيين عالقين في الإمارات.

وقال الصحاف -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- إن "سفارة العراق في أبوظبي وبالتنسيق مع القنصلية العامة للعراق في دبي، تُسيّر رحلة استثنائية وعلى متنها 110 مسافرين، متوجهة إلى العراق بالتنسيق مع خلية الأزمة ودائرة المراسم في مركز الوزارة، لنقل عراقيين كانوا عالقين في دولة الإمارات العربية؛ بسبب إجراءات الحظر الشامل، وإغلاق المطارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد".

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