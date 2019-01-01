مسئولون أمريكيون يحذّرون من مدى تفشي فيروس كورونا مع انفجار أعداد الإصابات

أطلق مسئولون محليون في الولايات الأمريكية التي تشهد ارتفاعا حادا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تحذيرات قوية من مدى انتشار الإصابات، وقالوا إن تفشي الوباء يتخطى جهود احتوائه بشكل متسارع، ملقين باللوم في درجة التفشي على عمليات إعادة الفتح المبكرة للأنشطة الاقتصادية في ولاياتهم.



وقالت قاضية مقاطعة هاريس بولاية تكساس لينا هيدالجو -أعلى مسئول منتخب في المقاطعة- اليوم الأحد: "ليس لدينا مكان للتجربة، ليس لدينا مكان للتزايد حينما نواجه ذلك النوع من الأعداد، ولا علينا أن ننتظر أن تمتلئ كل أسرة المستشفيات وأن يموت كل أولئك الناس قبل أن نتخذ تدبيرا حاسما"، حسبما نقلت عنها صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.



يأتي ذلك بعد يوم واحد من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إدارته أحرزت "الكثير من التقدم" في محاربة الجائحة، مشددا على نجاح استراتيجية حكومته في هذا الصدد.



في المقابل، واصل متوسط الزيادة اليومية في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة تسجيل أرقام قياسية لليوم الـ27 على التوالي، إذ ارتفع اليوم إلى 48 ألفا و606 حالات، وفق إحصاءات (واشنطن بوست)، وبلغت حالات الدخول إلى المستشفيات بين المصابين بفيروس كورونا أعلى مستوياته حتى اليوم في أريزونا ونيفادا.



وتعد الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من تفشي جائحة كورونا، إذ سُجلت فيها حتى اليوم نحو 130 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، وأكثر من مليونين و850 ألف إصابة مؤكدة، وتشكل تلك الأعداد ربع إجمالي أعداد الوفيات والإصابات المسجلة على مستوى العالم تقريبا.



ورغم انخفاض المتوسط الأسبوعي للوفيات اليومية المرتبطة بمرضى (كوفيد-19)، والذي انخفض أمس الأحد إلى 486 شخصا، مقارنة بـ562 شخصا يوم الأحد الماضي، لكن مسئولي الصحة حذّروا من أن زيادة أعداد الإصابة ستعيد رفع حالات الوفاة من جديد خلال الأيام المقبلة.



وسجّلت ولاية فلوريدا اليوم أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة في يوم واحد، للمرة الثالثة في أسبوع، بعدما سجّلت أمس 11 ألفا و458 حالة، ووصل إجمالي الإصابات التي سجلتها الولاية إلى أكثر من 200 ألف حالة، وهو عدد لم تتخطاه سوى ولايتا نيويورك وكاليفورنيا.



وأبدى القادة المحليون إحباطهم المتزايد من ضعف استجابة الإدارة الأمريكية وحكومات الولايات لتفشي الجائحة، وقالوا إنه كان عليه