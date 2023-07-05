مقتل متهم في محكمة أوكرانية حاول الهرب بتفجير عبوة ناسفة

وفجر الرجل، ويدعى إيهور هومينيوك والمعتقل منذ عام 2015 بسبب هجوم بالقرب من البرلمان الأوكراني، العبوة الناسفة التي كان يحملها بعد أن وجد نفسه محاصرا في مرحاض، أثناء محاولة هروبه من جلسة استماع في المحكمة.