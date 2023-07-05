وزير الخارجية الجزائري يدعو دول «عدم الانحياز» لدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

دعا وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الأربعاء دول حركة عدم الانحياز، إلى تنسيق جهودها، لدعم مساعي حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال مشاركة ممثل الجزائر في اجتماع اللجنة الوزارية لحركة عدم الانحياز حول فلسطين بعاصمة أذربيجان باكو.

وقال عطاف في كلمته بالمناسبة:”نؤكد مرة أخرى ضرورة تنسيق الجهود والمواقف لدول الحركة، من أجل توسيع قاعدة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.

وحلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الثلاثاء، بباكو عاصمة جمهورية أذربيجان، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لحركة دول عدم الانحياز يومي 5 و6 جويلية.

ويندرج هذا الاجتماع الذي تستضيفه أذربيجان بحكم رئاستها للحركة، ضمن اللقاءات الدورية التي تهدف لتعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء حول مختلف القضايا المطروحة على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وحسب بيان للوزارة، سيقوم الوزير عطاف خلال وجوده في باكو، بزيارة ثنائية للبلد المضيف، حيث ينتظر أن يعقد محادثات مع نظيره الأذري، إلى جانب استقباله من قبل السلطات العليا في البلاد.

وتهدف هذه الزيارة إلى “تقييم واقع العلاقات بين البلدين، ودراسة سبل وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات