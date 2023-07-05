مسؤول أوكراني: 4 جرحى على الأقل جراء قصف روسي لمواقع بنية تحتية في لفيف

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ذكر رئيس بلدية مدينة لفيف الأوكرانية، أندريه سادوفي، صباح اليوم الخميس، أن أربعة أشخاص على الأقلى جرحوا جراء قصف روسي لمواقع هامة للبنية التحتية في لفيف.

وقال سادوفي عبر تليجرام أن واحدا من الجرحى في حالة حرجة.

وأعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في كييف والعديد من الأقاليم الأوكرانية، وسط تحذير القوات الجوية من هجمات محتملة.

وحذرت القوات الجوية من خطر التعرض لهجمات صاروخية في كييف وجيتومير وتشيرنيهيف وفينيتسا وتشيركاسي وكيروفوهراد وسومي وبولتافا وخاركيف خلال ليل الأربعاء/الخميس، وفقا لصحيفة "كييف إندبندنت" المحلية.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية على تليجرام أنه تم تفعيل الدفاع الجوي في منطقتي لفيف وترنوبل.

وطلبت القوات الجوية من السكان البقاء في الملاجئ.