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بايرن ميونيخ يفتح باب الأندية السعودية لضم ماني

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 6 يوليه 2023 - 12:08 ص | آخر تحديث: الخميس 6 يوليه 2023 - 12:08 ص

كشف تقرير صحفي جديد، مصير الجناح السنغالي ساديو ماني داخل نادي بايرن ميونيخ قبل انطلاق الموسم المقبل (2023-2024).

وظهرت أنباء في الساعات الماضية حول اهتمام نادي أهلي جدة السعودي بضم نجم ليفربول السابق هذا الصيف.

من جانبه، ذكر الصحفي الألماني فلوريان بليتينبيرج عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن ماني من المتوقع رحيله بنسبة كبيرة في الصيف الجاري

وأضاف "بايرن ميونخ في انتظار وصول عرض حقيقي له في الفترة المقبلة، خاصة أنه ضمن قائمة اهتمامات أندية الدوري السعودي منذ أسابيع، على رأسها الأهلي".

رغم ذلك، نفى صحفي شبكة "سكاي سبورتس" وصول أي عرض رسمي من الأندية السعودية لضم ماني حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك محادثات أولية.

يشار إلى أن أهلي جدة نجح في ضم صفقتين عالميتين خلال الأيام الماضية، حيث تعاقد مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.


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