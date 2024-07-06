عبرت قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى شمال غزة اليوم السبت، تتكون من 50 شاحنة تم تسييرها من قبل القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبدعم عدد من المنظمات والمؤسسات المختلفة.

وحملت القافلة وفق بيان للهيئة، اليوم السبت، الطرود الغذائية والخيم والبطانيات والملابس والطرود الصحية، ليصار إلى توزيعها من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي: «لن يتوقف الأردن عن إمداد الأهل في قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية، والذي نعتبره واجبا وطنيا».

وأضاف: «استمرار إدخال المساعدات هي الأولوية الأولى والقصوى لدينا نظرا للوضع الراهن».

وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت قطاع غزة حتى اليوم بلغ 2474 شاحنة فضلا عن 53 طائرة عبر العريش.