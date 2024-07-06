 تضم 50 قافلة.. الأردن يعلن عبور قافلة مساعدات إنسانية جديدة لشمال غزة - بوابة الشروق
السبت 6 يوليه 2024 6:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تضم 50 قافلة.. الأردن يعلن عبور قافلة مساعدات إنسانية جديدة لشمال غزة

وكالات
نشر في: السبت 6 يوليه 2024 - 6:11 م | آخر تحديث: السبت 6 يوليه 2024 - 6:12 م

عبرت قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى شمال غزة اليوم السبت، تتكون من 50 شاحنة تم تسييرها من قبل القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبدعم عدد من المنظمات والمؤسسات المختلفة.

وحملت القافلة وفق بيان للهيئة، اليوم السبت، الطرود الغذائية والخيم والبطانيات والملابس والطرود الصحية، ليصار إلى توزيعها من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي: «لن يتوقف الأردن عن إمداد الأهل في قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية، والذي نعتبره واجبا وطنيا».

وأضاف: «استمرار إدخال المساعدات هي الأولوية الأولى والقصوى لدينا نظرا للوضع الراهن».

وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت قطاع غزة حتى اليوم بلغ 2474 شاحنة فضلا عن 53 طائرة عبر العريش.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك