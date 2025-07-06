نفى توم باركر بولز الابن الأكبر للملكة كاميلا صحة مفاهيم خاطئة شائعة حول والدته، مؤكدا أنها تختلف تماما عن الصورة النمطية المعروفة عنها.



وأوضح بولز خلال مشاركته في برنامج "White Wine Question Time" أن الملكة كاميلا لا تفرط في الشرب كما يعتقد الكثيرون، رغم ظهورها المتكرر وهي تحمل كأس نبيذ أحمر في المناسبات الرسمية.



وأضاف: "رغم الاعتقاد السائد بأنها تحب تناول الجين مع التونيك والسجائر، إلا أنها في الحقيقة لا تشرب الجين إطلاقا، وتكتفي أحيانا بكأس من النبيذ الأحمر باعتدال، ولم أرها أبدا في حالة سكر". كما كشف باركر بولز أن والدته توقفت عن التدخين منذ عشرين عاما.