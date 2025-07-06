تحقيقات النيابة مع عصابة سرقة التكاتك بمدينة نصر: المتهم الأول خدع السائق وخنقه بذراعه

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع التشكيل العصابي المتخصص في سرقة الدراجات البخارية "التوكتوك" بمدينة نصر، عن تفاصيل الواقعة.

وجاء في تحقيقات النيابة في القضية رقم 15832 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة ثالث مدينة نصر، أن المتهمين كوّنوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات البخارية "توكتوك" داخل نطاق المنطقة.

وتابعت التحقيقات أن المتهم الأول استوقف المجني عليه محمود أبو العيون أثناء عمله كسائق "توكتوك" مدعيًا رغبته في توصيله إلى وجهة قصدها، وأثناء سير المركبة في طريق ناءٍ بعيد عن أعين المارة، باغت المجني عليه، وعصر رقبته بذراعه حتى فقد وعيه، ثم ألقاه خارج المركبة واستولى عليها بالقوة، مهددًا إياه وباثًا الرعب في نفسه.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني حتى الرابع اشتركوا في إخفاء "التوكتوك" المستولى عليه، رغم علمهم بأنه متحصل من جريمة سرقة بالإكراه، حيث قاموا بإخفائه والمساعدة في التصرف فيه.

وتوصلت التحقيقات إلى أن تلك الواقعة ليست الأولى للمتهمين، إذ سبق وأن سرقوا دراجة المجني عليه محمد نور بالطريقة ذاتها.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية "توكتوك" بالإكراه. وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهمين لجلسة غدًا الإثنين.