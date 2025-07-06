تعيين رؤساء أقسام جدد بكليتي الزراعة والعلوم في جامعة بنها

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليتي الزراعة والعلوم في الجامعة.
وشملت القرارات، تعيين الدكتور محمد خيري السيد الأستاذ بقسم الصناعات الغذائية بكلية الزراعة رئيس لمجلس قسم الصناعات الغذائية بالكلية، وتعيين الدكتور عبدالله السيد عبد الله الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية الزراعية بكلية الزراعة رئيسا لمجلس قسم الكيمياء الحيوية الزراعية بالكلية، وتعيين الدكتور محمد أحمد محمد الأستاذ بقسم النبات الزراعي بكلية الزراعة رئيس لمجلس قسم النبات الزراعي بالكلية.
وشملت القرارات، تعيين الدكتور رضا جمال عبدالرحمن الأستاذ بقسم الرياضيات بكلية العلوم رئيس لمجلس قسم الرياضيات بالكلية.