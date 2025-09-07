وزيرة التخطيط: الواردات الزراعية سجلت أعلى تراجع خلال الأشهر الماضية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي.

وأضافت في كلمتها ضمن فعاليات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، مساء الأحد، أن الصادرات الزراعية تعكس القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، مشيرة إلى أن الواردات سجلت أعلى تراجع في الربع الأخير من العام المالي.

وذكرت أن معدلات نمو قطاع الاتصالات في السنوات الأخيرة مرتفعة وأعلى من المتوسط، قائلة إنها تدل على أن البنية التحتية في الفترة الأخيرة أهّلت لهذا المخرج.

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالية إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعقب ذلك يشهد رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية لتنمية 10 ملايين متر مربع بمنطقة البحر الأحمر، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية.