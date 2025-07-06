تقدَّم النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بشأن حادث الطريق الإقليمي مساء أمس السبت بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن وفاة 10 مواطنين وإصابة 10 آخرين حتى اللحظة.

وأكد النائب رمزي في بيانه العاجل أن هذا الحادث يُعَدّ كاشفًا، ويؤكد وجود إهمال جسيم من جانب الحكومة في معالجة وتدارك الأخطاء الفادحة في هذا الطريق الذي أصبح يُعرف بـ"طريق الموت"، وما نجم عنه من حوادث أودت بحياة وإصابة عشرات المواطنين الأبرياء، وكان آخرها حادث وفاة 19 مواطنًا من قرية السنابسة بمحافظة المنوفية نتيجة تصادم ميكروباص مع شاحنة نقل ثقيل (تريلا).

ولفت النائب إلى أن استمرار تباطؤ معدلات العمل والإنجاز في هذا الطريق، إلى جانب الخلل الواضح في الرقابة على أعمال الشركات المنفذة، ينذر بوقوع المزيد من الضحايا على هذا الطريق الحيوي والهام.

كما أكد أن هذا الأمر – من وجهة نظره – يستدعي تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية حول هذا الحادث وغيره من الحوادث المتكررة على الطريق ذاته، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية على وجه السرعة للوقوف على أسباب هذه الحوادث المتكررة، والعمل على وقف السير العشوائي مؤقتًا إلى حين الانتهاء من صيانة الطريق، ووضع خطة هندسية واضحة ومتكاملة لإعادة تأهيله وضمان السلامة عليه.