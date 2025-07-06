وزير المالية: نتطلع لتعاون اقتصادي أكبر بين دول البريكس للحد من تأثير الصدمات العالمية

قال أحمد كجوك وزير المالية: "إننا نتطلع إلى دور أكبر لمجموعة البريكس في إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية، خاصة للدول متوسطة الدخل".

وأوضح كجوك، في الجلسة الرسمية لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول "البريكس"، أنه يمكن لدول "البريكس" أن تلعب دورًا مؤثرًا مع باقي الأطراف لدفع مبادرات مبادلة الديون باستثمارات وغيرها من الأدوات المبتكرة لدفع جهود التنمية، بحسب بيان اليوم.

- دعوة لترسيخ التعددية الاقتصادية وتعزيز التعاون

وأكد وزير المالية، أن هناك أهمية لدفع الجهود الدولية لترسيخ مبادئ التعددية الاقتصادية عالميًا من أجل نمو أكثر شمولاً واستدامة. لافتًا إلى التطلع إلى تعاون اقتصادي أكبر بين دول "البريكس" للحد من تأثير الصدمات العالمية، أخذًا في الاعتبار أن الأسواق الناشئة تأثرت بشدة بزيادة التعريفة الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين العالمية.

- استكشاف أدوات تمويلية ميسرة ودور "البريكس" في تحقيق التوازن الاقتصادي

أضاف أنه من المهم العمل على استكشاف أدوات تمويلية ميسرة لدفع مشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية. وأشار إلى أن مجموعة "البريكس" يمكن أن تسهم في دفع الجهود الدولية لضمان نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا وإنصافًا، مؤكدا أنه من المهم أن تتحرك دول "البريكس" وتتعاون مع كل الأطراف لضمان التعددية الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.

- دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبناء القدرات

أكد كجوك أننا ندعم الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص؛ لتحقيق المستهدفات التنموية، ونساند جهود بناء قدرات دول "البريكس" بالتعاون المشترك وتبادل الخبرات؛ لتعزيز الاستعداد لمواجهة مخاطر المناخ. موضحًا أن منصة الاستثمار الجديدة تعد مبادرة مبتكرة لتعبئة رأس المال الخاص والمختلط للمشاريع الاستراتيجية.