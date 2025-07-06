أطفال يعيدون إحياء تماثيل الأوشابتي في ورشة تفاعلية بمتحف شرم الشيخ

نظّم متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء، اليوم الأحد، الورشة السابعة من برنامجه الصيفي التفاعلي للأطفال، والذي انطلق بعنوان "رحلة إلى الحياة الأخرى"، وشهدت الورشة مشاركة واسعة من الأطفال من سن 6 حتى 16 عامًا.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن الورشة جاءت بعنوان "الأوشابتي – خدم العالم الآخر"، وتضمنت جانبًا نظريًا للتعريف بأهمية تماثيل الأوشابتي ودورها الرمزي والديني في عقائد المصري القديم، حيث كانت توضع داخل المقابر لتخدم المتوفى في العالم الآخر.

وفي الجانب العملي، أبدع الأطفال في تلوين نماذجهم الخاصة من تماثيل الأوشابتي، وسط أجواء من المتعة والتفاعل والحماس، ما أضفى طابعًا تعليميًا ممتعًا على الفعالية.

وأشار مدير المتحف إلى أن هذه الورش تأتي في إطار حرص المتحف على تقديم برامج تعليمية تفاعلية، تعزز انتماء الأجيال الجديدة لتراثهم، وتؤكد دور المتحف كمؤسسة تعليمية جاذبة ومفتوحة لجميع الفئات.