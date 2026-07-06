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تابع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، تداعيات انهيار العقار رقم 6 عطفة السلاوي بنطاق حي الجمرك، وذلك عقب تلقي غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة بلاغًا يفيد بوقوع الانهيار.

ووجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث والتعامل الفوري معه، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين محيط العقار والحفاظ على سلامة المواطنين.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث باشرت فرق الإنقاذ أعمالها للتعامل مع تداعيات الواقعة.

وأوضحت المعاينة أن العقار يتكون من دور أرضي وأربعة طوابق علوية، وصادر له قرار هدم كلي رقم 182 لسنة 2013.

وأسفر الحادث عن وفاة أحد قاطني العقار، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتقدم أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة المتوفى، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما وجّه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث، وإجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة، وصرف التعويضات المقررة لأسرة المتوفى، بما يضمن تقديم الدعم في أسرع وقت.

وفي السياق ذاته، فرضت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك كردونًا أمنيًا حول العقار، ووضعت الحواجز اللازمة لتأمين المنطقة، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة تجاه أي أجزاء تمثل خطورة داهمة، وفحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها، واستكمال جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.