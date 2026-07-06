إزالة 13 حالة تعد على الأراضي ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 29 بكفر الشيخ

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أعمال تنفيذ 13 قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز كفر الشيخ، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات ومخالفات البناء.

وأكد محافظ كفر الشيخ استمرار حملات الإزالة المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددا على تنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظا على هيبة الدولة وصون الرقعة الزراعية باعتبارها حقا للأجيال القادمة.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولي اهتماما بالغا بملف إزالة التعديات، مع التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها، سواء على الطبيعة أو من خلال منظومة المتغيرات المكانية، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات المعنية، لمنع انتشار ظاهرة البناء المخالف والحفاظ على الأراضي الزراعية.

وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة مواجهة أي تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل بكل حسم، مع تنفيذ الإزالة الفورية للمخالفات، ومصادرة معدات ومواد البناء المستخدمة، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة.

كما وجه بمتابعة المحاضر وتحويلها إلى مراكز الشرطة تمهيدا لعرضها على النيابة العامة، مع إعداد تقارير دورية بشأن الإجراءات المتخذة، وتفعيل دور لجان المتغيرات المكانية بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي، مؤكدا أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير أو إهمال في مواجهة التعديات، حفاظا على حقوق الدولة ومستقبل الأجيال القادمة.