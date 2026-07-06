ميناء دمياط يجري تدريبا عمليا لمحاكاة تسرب غاز بسفينة التغويز ENERGOS WINTER

نفذت الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC)، بالتعاون مع هيئة ميناء دمياط، بيانا عمليا مشتركا لمحاكاة التعامل مع حادث افتراضي لتسرب غاز أثناء عمليات التفريغ بسفينة التغويز "ENERGOS WINTER"؛ وذلك في إطار رفع جاهزية منظومة الطوارئ وضمان التشغيل الآمن للرصيف البحري الخاص بالشركة، بما يدعم استدامة إمدادات الغاز الطبيعي ويعزز أمن الطاقة في مصر.

وأوضح بيان الهيئة اليوم، أن السيناريو تضمن افتراض حدوث تسرب بأحد خطوط الغاز أثناء عمليات التفريغ، حيث جرى تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة فورا، وتشغيل أنظمة الإنذار والإغلاق الطارئ، إلى جانب تشغيل الستائر المائية والمدافع الثابتة لتشتيت الغاز والحد من انتشاره، مع الدفع بفرق الطوارئ المجهزة بأحدث المعدات وأجهزة الوقاية.

كما شملت الإجراءات إخطار الجهات المختصة، والتنسيق المستمر مع طاقم السفينة، وتنفيذ فصل ذراع التحميل وتجهيز السفينة لمغادرة الرصيف كإجراء احترازي، قبل سحبها بواسطة القاطرات البحرية إلى منطقة آمنة خارج الميناء، بالتزامن مع تأمين منطقة العمليات والسيطرة على التسرب الافتراضي.

وأظهر البيان العملي مستوى متقدما من التنسيق بين هيئة ميناء دمياط والشركة المتحدة لمشتقات الغاز، إلى جانب شركات البتروكيماويات العاملة بالميناء، وشرطة الميناء، والحماية المدنية، من خلال منظومة استجابة موحدة ضمنت سرعة اتخاذ القرار وتكامل الأدوار بين جميع الجهات المشاركة.

كما انتهى التدريب بنجاح فرق الطوارئ في احتواء الحدث المفترض وتأمين الرصيف وسفينة التغويز، أعقبه عقد جلسة تقييم لاستخلاص الدروس المستفادة وتعزيز خطط التطوير.

وأكدت هيئة ميناء دمياط أن التدريب يأتي ضمن برنامج متكامل لرفع كفاءة الاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة، وتأمين عمليات استيراد وتغويز الغاز الطبيعي المسال، بما يدعم جهود الدولة في ضمان استدامة إمدادات الطاقة وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.